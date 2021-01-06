На дороге Тума-Владимир около деревни Молькино в Клепиковском районе Рязанской области случилось смертельное ДТП.

На дороге Тума-Владимир около деревни Молькино в Клепиковском районе Рязанской области случилось смертельное ДТП.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дерево. Очевидцы в соцсетях пишут, что погибли сам автомобилист и один из пассажиров. В ДТП выжили мальчик и женщина. Они в тяжелом состоянии доставлены в одну из больниц Рязани, сообщилиОфициальной информации о ДТП пока не поступало.