В конце января планируется очередной созыв Всебелорусского народного собрания (ВНС). Оно определит параметры политической реформы, которую анонсировал президент республики Александр Лукашенко. Аналитик Алексей Дзермант раскрыл некоторые детали предстоящих изменений.

В конце января планируется очередной созыв Всебелорусского народного собрания (ВНС). Оно определит параметры политической реформы, которую анонсировал президент республики Александр Лукашенко. Аналитик Алексей Дзермант раскрыл некоторые детали предстоящих изменений.В экспертном сообществе популярно мнение, что Лукашенко намерен поменять Конституцию Белоруссии и прописать в ней роль ВНС. По словам Дзерманта, вносить правки в основной закон страны на предстоящем собрании не будут.На съезде рассмотрят проект обновленной Конституции, которую будут принимать на референдуме, уточнил политолог. Также возможен вариант голосования в парламенте, считает эксперт. По его словам, итоговые параметры ВНС будут ясны, когда Лукашенко публично выступит с предложениями по политической реформе.Оппозиционные эксперты неоднократно заявляли, что президент может оставить должность и перейти на пост главы ВНС с расширенными полномочиями. Отказываться от власти для Лукашенко сродни самоубийству, соглашается Дзермант.Но делать прогнозы о будущем белорусского лидера эксперт не спешит. Лукашенко может оставить президентский пост и возглавить ВНС, если в процессе реформы собрание получит большие полномочия, полагает аналитик."Но пока есть несколько устоявшихся центров власти – институт президента, парламент, правительство, – и пока мы не видим, где здесь вписывается собрание, и что будет означать руководство им", – цитирует Дзерманта портал "Украина.ру".Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Каждое воскресенье оппозиция проводит масштабные акции протеста. Александр Лукашенко анонсировал политическую реформу. Она призвана перераспределить полномочия между ветвями власти.