За два года мужчину трижды поймали за рулём в нетрезвом виде.

К году колонии приговорён житель города Кольчугино, виновный в вождении мотоцикла в пьяном виде. При этом рецедивиста впервые уличили в аналогичном преступлении ещё в 2018 году.В январе 2020 года кульчугинец вновь попался за рулём подшофе и ему назначили 180 часов исправительных работ, а также оставили без водительского удостоверения на два года. Через 9 месяцев инспекторы ГИБДД в очередной раз поймали мужчину в нетрезвом виде.С учётом неисправимости нарушителя, следующим приговором стало лишение свободы. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.