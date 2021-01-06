Наш земляк - муромский спортсмен Иван Якимушкин - завоевал бронзовую медаль Кубка Мира по лыжным гонкам.

Наш земляк - муромский спортсмен Иван Якимушкин - завоевал бронзовую медаль Кубка Мира по лыжным гонкам.Накануне в ФАлуне в Швеции завершился мужской масс-старт на дистанции 15 километров свободным стилем. Иван Якимушкин замкнул тройку лидеров, уступив победителю 9 целых 7 десятых секунд. Нынешний сезон для нашего земляка оказался очень успешным. В начале декабря в составе национальной сборной он завоевал золото Кубка Мира. А в конце декабря взял серебро в гонке на Тур де Ски.