Арбитражный суд вынес вердикт в тяжбах между мэрией Владимира и «Инвест-Строем». Чиновники требовали от компании передать в собственность города три жилых помещения площадью 113 квадратных метров.

Арбитражный суд вынес вердикт в тяжбах между мэрией Владимира и «Инвест-Строем». Чиновники требовали от компании передать в собственность города три жилых помещения площадью 113 квадратных метров.Передача была предусмотрена взамен строительства нового дома на улице Большой Московской. Однако инвесторы отказались расставаться с имуществом. Выяснилось, что в указанном месте капстроительство запрещено, а на земельный участок наложены ограничения. Он находится в охранных зонах «Исторический центр города Владимира» и «Культурный слой древнего Владимира, XII-XVII веков».При этом любые манипуляции с землёй должны согласовываться с Минкультом, который отказался утвердить проект планировки квартала №22.В результате «Инвест-Строй» подал встречный иск. Фирма потребовала расторгнуть договор и вернуть 1,12 миллиона рублей.В итоге Фемида отказала горадминистрации в заявленном иске, но удовлетворила претензии инвестора. Город вернёт застройщику указанную сумму и возместит расходы за госпошлину - 6000 рублей.