На заседании регионального оперштаба с участием руководителей муниципалитетов рассмотрены вопросы обеспечения мер безопасности во время рождественских богослужений.

На заседании регионального оперштаба с участием руководителей муниципалитетов рассмотрены вопросы обеспечения мер безопасности во время рождественских богослужений.Владимирская епархия принимает все требующиеся меры. Отмечается важность соблюдения противоэпидемиологических требований и самими жителями области.В РПЦ направлены рекомендации Роспотребнадзора по ограничению доступа пожилых граждан в церкви и храмы во время рождественских молебнов. Рекомендовано воздержаться от посещения богослужений горожанам с хроническими заболеваниями. Внутри храмов должна присутствовать разметка, а верующие обязаны соблюдать социальную дистанцию. Также помещения необходимо дезинфицировать и проветривать.Добавим, что в выходные праздничные дни не прекращается мониторинг соблюдения коронавирусных ограничений в транспорте, торговых точках и заведениях общепита.