Главный новогодний волшебник прибыл с поздравлениями в Петушинский район.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области при содействии Общественного совета и Совета ветеранов приняли участие в ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».Соблюдая необходимые меры безопасности, участники акции посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.Ребята с радостью встретили гостей и с удовольствием прочли специально подготовленные праздничные стихи и исполнили песни.Гости напомнили детям о том, что правила безопасного поведения дома и на улице необходимо соблюдать и во время зимних каникул.Всем ребятам вручили сладкие подарки и световозвращающие элементы, пожелав новых достижений и радости в новом году.