Муромский богатырь Никита МЕркутов, спасатель из Мурома, прошёл кастинг на телешоу федерального канала.

Муромский богатырь Никита МЕркутов, спасатель из Мурома, прошёл кастинг на телешоу федерального канала.На программе он продемонстрирует приёмы силового экстрима. Никита - старший сержант внутренней службы Главного управления МЧС России по Владимирской области. В свободное от работы время он занимается кроссфитом, тяжелой атлетикой и гиревЫм спортом. Никита - кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Активно заниматься спортом начал 23 года назад. Родители записали его в секцию карате. Сейчас спортсмен ведёт свой блог в Инстанциям, где выкладывает фото и видео с тренировок и мотивирует подписчиков. Никита считает, что заниматься спортом можно, где угодно, и с любым инвентарем. Именно благодаря блогу Никиту и заметили организаторы телешоу.Никита Меркутов, сотрудник МЧС, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу: держу баланс на различных предметах: на бутылках, на палках, на швабрах, на гирях. Им это очень понравилось, заинтересовало. И они мне предложили, сказали: "Приезжай". И я не раздумывая сразу сказал, что да, я приеду.- Я упал где-то 1000 раз прежде, чем встать на руки. Никогда не сдавайтесь, идите вперед, и у вас всё обязательно получится.