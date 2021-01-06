В рамках проводимой акции «Полицейский Дед Мороз» пешеходам и автомобилистам с детьми сотрудники ГИБДД напомнили правила дорожного движения...

Заместитель начальника ГИБДД УВД по ВАО подполковник полиции Антон Овчинников вместе с председателем Общественного совета при УВД Антоном Петровым на территории района Вешняки поздравили участников дорожного движения с Новым годом.В рамках проводимой акции «Полицейский Дед Мороз» пешеходам и автомобилистам с детьми сотрудники ГИБДД напомнили правила дорожного движения. Ребятам разъяснили основы законодательства и правила поведения в общественных местах, дали рекомендации по обеспечению личной безопасности.В качестве подарков взрослым были вручены памятки по безопасности на дороге, а юным пешеходам и пассажирам - сладкие подарки, альбомы, раскраски и световозвращающие браслеты.«Новый год – это время чудес, мы стараемся не упускать возможность поздравить ребят с самым долгожданным и волшебным праздником», - отметил подполковник полиции Антон Овчинников.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73