Его планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки НДФЛ для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год.

Его планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки НДФЛ для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год.Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам, сообщает"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", - сказал Путин.Он напомнил, что этот фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год (повышенной ставкой будет облагаться та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей). Таким образом будет получен дополнительный доход около 60 млрд рублей.