Александр Лукашенко может уйти с поста президента Белорусии уже в следующем году. Такое мнение выразил политический обозреватель Сергей Лавриненко.

Александр Лукашенко может уйти с поста президента Белорусии уже в следующем году. Такое мнение выразил политический обозреватель Сергей Лавриненко.Александр Лукашенко известен своей жесткой риторикой по отношению к протестной прослойки населения. Несмотря на образ воинствующего лидера, Батька хочет для самого себя наиболее положительного исхода.Политический обозреватель Сергей Лавриненко выразил мнение, что последний диктатор Европы сделал ставку на мягкий транзит власти на условиях Москвы. При этом ожидается определенная степень демократизации власти, поскольку это происходит при любом транзите.Сам процесс передачи полномочий новой силе влияния состоится уже в 2022 году, заявил Лавриненко. Эксперт отметил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на скорость изменений. Среди них пандемия коронавируса, новый политический вектор в США, а также планы и действия Москвы.Лавриненко также подчеркнул, что последнее слово все равно за народом. От стремления людей к переменам зависит то, как скоро страна пойдет по пути процветания и развития без диктатуры и отойдет от последствий .В целом тренд на транзит власти понятен, его понимают все. При этом с точки зрения сроков могут быть нюансы, резюмировал обозреватель.