7 января в 12 часов в Выставочном центре музея состоится бесплатная экскурсия «К празднику Рождества».

7 января в 12 часов в Выставочном центре музея состоится бесплатная экскурсия «К празднику Рождества».Музейщики расскажут о празднования Рождества и Нового года, о том, какое отношение к праздникам имеет святой Николай Чудотворец, как отмечали самые любимые зимние праздники в купеческом Муроме XIX века — чем украшали дом, какие готовили угощенья и что дарили друг другу. И подарят бумажного рождественского ангела — символ чудесного праздника, сообщил порталЭкскурсия проводится в двух экспозициях Выставочного центра (Московская, 13): «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» и «Муромская старина. Город и горожане» и рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста.На экскурсию нужно записаться заранее по телефону 8(49 234)3−31−52