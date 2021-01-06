По информации на 6 января в медучреждениях действует 1905 мест для пациентов с ковидом, среди которых занято – 77 %, то есть 1460. Свободны – 445 коек.

Во Владимирской области по результатам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщили, что в ЗАТО Радужный в середине января развернут ещё 70 коек для больных Covid-19.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ситуация в регионе остаётся напряженной.По информации на 6 января в медучреждениях действует 1905 мест для пациентов с ковидом, среди которых занято – 77 %, то есть 1460. Свободны – 445 коек.