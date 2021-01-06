И сегодня, в Рождественскую ночь Владимирская епархия призвала людей старше шестидесяти пяти НЕ посещать праздничные службы. Воздержаться от посещения храмов рекомендовано и верующим с хроническими заболеваниями.

И сегодня, в Рождественскую ночь Владимирская епархия призвала людей старше шестидесяти пяти НЕ посещать праздничные службы. Воздержаться от посещения храмов рекомендовано и верующим с хроническими заболеваниями.Тем же, кто собирается сегодня на службу, нужно захватить с собой маску и помнить о социальной дистанции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в храмах на полу так же должна быть нанесена специальная разметка. Напомним, в праздничные дни проверки соблюдения коронавирусных ограничений не прекращаются. Ежедневно проводится мониторинг в общественном транспорте, торговых центрах, кафе и ресторанах.