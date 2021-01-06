Новогодний поезд от волонтёров- в пути. Благотворительный груз отправился из столицы в 33-й регион.

Новогодний поезд от волонтёров- в пути. Благотворительный груз отправился из столицы в 33-й регион.Продуктовые наборы для многодетных и малообеспеченных семей Владимирской области собрали добровольцы наставнического центра Александра Гезалова. Эту адресную помощь развезут по конкретным адресам. Списки были составлены заранее. В наборах- их больше полусотни- необходимые продукты, которые нужны каждой семье. Напомним, известный российский общественник Александр Гезалов много лет шефствует над социальными учреждениями области и оказывает помощь семьям региона.Александр Гезалов, общественник, руководитель наставнического центра:- 56 семей получат эти наборы в ближайшее время. Мы приурочили эту акцию к Рождеству, поэтому новогодний поезд приедет к Рождественским праздникам. Поздравляем всех владимирских друзей и коллег с Новым годом и Рождеством, и пусть эти наши небольшие подарки принесут успех, радость и хорошее настроение, а дети, чтобы порадовались тем сладостям которые мы тоже туда положили.