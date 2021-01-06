В регионе наблюдается рост техногенных пожаров, в том числе с погибшими и пострадавшими на них людьми.

В регионе наблюдается рост техногенных пожаров, в том числе с погибшими и пострадавшими на них людьми.За первые дни нового года в области произошли 40 техногенных пожаров (за аналогичный период прошлого года — 33), в которых погибли 2 человека (в прошлом году — 1) и травмирован 1 человек (в прошлом году — 0).Два крупных возгорания – в Собинке и Вязниковском районе получили особенный резонанс. К счастью, оба пожара - без пострадавших. 4 января горел многоквартирный жилой дом на Рабочем проспекте в Собинке. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. Без крова остались около 80 человек. Очень оперативно люди были расселены – у родственников, в квартирах маневренного фонда, в гостиничном секторе. Несколько человек – представители старшего поколения - размещены в стационарах учреждений соцзащиты.5 января произошёл пожар на площади 800 кв. метров в здании с торговыми павильонами в посёлке Мстёра Вязниковского района.В главном управлении МЧС России по Владимирской области отмечают, что основной причиной пожаров является человеческий фактор: несоблюдение правил пожарной безопасности. В том числе - неосторожное обращение с огнём при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и обогревательных приборов, отсутствие контроля за исправным состоянием электроприборов и электросетей. Этими правилами пренебрегать нельзя.Напомним, при возникновении пожара следует звонить на номер «01» (с городского аппарата) или «101» (с мобильного телефона).