Поимённые списки педагогов переданы в департамент здравоохранения.

Глава региона Владимир Сипягин после заседания областного оперштаба призвал педагогов не откладывать процедуру вакцинации.«Я поручил ускорить процесс. Им скоро возобновлять учебный процесс. Не хотелось бы отправлять детей на внеочередные каникулы из-за того, что учителя на больничном», - отметил Владимир Владимирович на своей личной странице Вконтакте.Поимённые списки учителей переданы в департамент здравоохранения.«Важно, чтобы люди не откладывали визит в поликлинику. Прививку можно сделать на этой неделе. Например, вчера препарат получили в Судогде», - добавил губернатор.