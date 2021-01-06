Самыми запоминающимися в начале 2021 года стали ЧП в Вязниковском районе, где полыхал торговый павильон и сгоревшие «казармы» в Собинке.

МЧС Владимирской области сообщает, что в регионе наблюдается рост техногенных пожаров, а вместе с ним увеличение погибших и пострадавших.По информации пресс-службы ведомства, за пять дней 2021 года в области зарегистрировано 40 техногенных пожаров. За аналогичный период прошлого года их было - 33. Погибли - два человека, в 2020 году — один. Травмирован один, в прошлом году — 0.Самыми запоминающимися в начале 2021 года стали ЧП в Вязниковском районе, где торговый павильон и «казармы» в Собинке.В ведомстве напоминают, что основной причиной возгораний является человеческий фактор — несоблюдение правил пожарной безопасности.