На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января лабораторно подтверждено 173 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.54 - во Владимире23 - в Ковровском районе19 - в Муромском районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Гусь-Хрустальном районе10 - в Александровском районе7 - в Меленковском районе6 - в Селивановском районе5 - в Юрьев-Польском районе4 - в Вязниковском районе4 - в Киржачском районе4 - в Собинском районе4 - в Камешковском районе3 — в Петушинском районе2 - в Суздальском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 517 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).