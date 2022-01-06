На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января лабораторно подтверждено 173 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
54 - во Владимире
23 - в Ковровском районе
19 - в Муромском районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Гусь-Хрустальном районе
10 - в Александровском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Селивановском районе
5 - в Юрьев-Польском районе
4 - в Вязниковском районе
4 - в Киржачском районе
4 - в Собинском районе
4 - в Камешковском районе
3 — в Петушинском районе
2 - в Суздальском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 517 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).