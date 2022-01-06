Глава региона - за развитие здравоохранения на селе, но важно, чтобы местная власть правильно сформировала заявку

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев продолжает знакомство с жизнью районов и сельской глубинки. Сегодня, 5 января, он совершил рабочую поездку в Муромский район.В селе Молотицы глава региона посетил местную амбулаторию (структурное подразделение Муромской городской больницы №3). Каждый день здесь здесь ведет прием участковый терапевт. Работают дневной стационар, процедурный кабинет, кабинет зубного врача, осуществляется забор анализов, проводится первый этап диспансеризации определённых групп взрослого населения. Амбулатория оказывает первичную медико-санитарную помощь жителям Молотиц и населению, прикреплённому к Прудищинскому, Кондраковскому и Талызинскому ФАПам. Это почти 2 тыс. человек.В 2021 году в амбулатории провели косметический ремонт. Требуется дооснащение и ремонт помещений в других подразделениях Муромской горбольницы № 3. Главврач Марина Котрова сообщила главе региона, что нужны новые ФАПы в сёлах Талызино, Кондраково, Степаньково, Савково и Мишино. Для них уже выделены и оформлены земельные участки. Александр Авдеев положительно оценил такую активность руководителей местного самоуправления и готов оказать содействие в том, чтобы район был включен в соответствующую инвестиционную программу. Главное теперь – грамотно составить заявку.