Администрация г.Владимира приглашает горожан и жителей города 7 января в Центральный парк культуры и отдыха – с 12.00 здесь начнется праздничная программа «Рождественское чудо». На ..

Администрация г.Владимира приглашает горожан и жителей города 7 января в Центральный парк культуры и отдыха – с 12.00 здесь начнется праздничная программа «Рождественское чудо».На площадках «восьмисотки» выступят творческие коллективы областного центра со своими рождественскими вокальными и хореографическими номерами. Предусмотрена тематическая анимационная программа с конкурсами, колядками, хороводами и зимними забавами с участием главного зимнего волшебника страны Деда Мороза.Под вечер - в 16.00 – в арт-пространстве «Мастерская сказок» покажут новогоднюю сказку «Там, на неведомых дорожках... ».