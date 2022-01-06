Москва поддерживает высокотехнологичные компании, предлагающие инновационные решения в разных сферах. Реализованные при поддержке города столичные стартапы стали победителями акселерационных программ и лауреатами премии Новатор Москвы.

Москва поддерживает высокотехнологичные компании, предлагающие инновационные решения в разных сферах. Реализованные при поддержке города столичные стартапы стали победителями акселерационных программ и лауреатами премии "Новатор Москвы".Среди участников программы StartHub.Moscow – компания-разработчик платежной экосистемы нового поколения с использованием технологии блокчейн. Инновационный сервис позволяет расплачиваться за товары и услуги не только банковскими картами и электронными деньгами, но и криптовалютами, токенами и цифровыми активами.Один из победителей трека EngineeringTech "Московского акселератора" создал софт для работы с 3D-моделями в виртуальной среде. Программное обеспечение помогает cоздать VR-проект на основе любой 3D-модели за считаные минуты. В проекте могут работать сразу несколько человек, в том числе удаленно.Другой проект стал лауреатом премии "Новатор Москвы" в номинации "Меняющие реальность". Вертикальные фермы с автоматическим поливом, контролем освещения и температуры можно разместить в любом помещении и круглый год получать урожай овощей, трав, салата, клубники. Технология подходит для всех климатических широт.Производством управляет искусственный интеллект. Программное обеспечение содержит данные о выращивании разных культур – участие человека сведено к минимуму.Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в городе создана целая экосистема поддержки стартапов и инновационных компаний."Один из ее субъектов — Агентство инноваций Москвы, чьи проекты помогают предпринимателям создавать и тестировать продукты в реальных условиях, масштабироваться на новые рынки, привлекать инвестиции от венчурных фондов или крупного бизнеса, а также находить заказчиков из числа корпораций или городских структур", – сказал он.Москва не только поддерживает инновационные стартапы, но и помогает бизнесу в непростые ковидные времена. С начала 2021 года в столице заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий, общая сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.