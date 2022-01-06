И печальные новости... Ушел из жизни Марк Фурман, заслуженный врач России, журналист, писатель....

И печальные новости... Ушел из жизни Марк Фурман, заслуженный врач России, журналист, писатель. Легенда владимирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Марку Айзиковичу было 85. Он скончался в столице, где проходил лечение. Прощание с Марком Айзиковичем пройдёт 7 января, в 12.00, на Востряковском кладбище столицы.Врач, писатель, журналист и… Гражданин. Профессионал высочайшего уровня, по-отечески мудрый, принципиальный и НАСТОЯЩИЙ. Не попасть под «очарование» Фурмана было невозможно. Для Владимирской области заслуженный врач России Марк Фурман был достоянием. Символом отношения и к профессии, и к жизни. А ещё он был давним другом владимирских «Вестей».Это его последняя съёмка. Марк Айзикович вспоминал свою юность в родном Кишинёве. И первую встречу с большим футболом. Билеты на московский "Спартак", которые его отец достал с трудом, уцелели чудом.Марк Фурман, член Союза российских писателей, член Союза журналистов, заслуженный врач России:- Я их спрятал в карманчик-пистон брюк. Потому что боялся, что они пропадут, и когда в день матча встал, увидел, что мама выстирала брюки. И я тут был в шоке.Знаменитый эксперт-криминалист писал не только о футболе. Темы диктовал богатейший профессиональный опыт. В 2017-м Марк Айзикович победил во всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший эксперт". А многие его книги стали основой киносценариев. 9 июня прошлого года Фурман отметил юбилей. И в свои 85 продолжал работать. Никогда не делая себе скидок. В его случае возраст был, что называется, «только в паспорте». Марк Фурман родился в 1936-ом. В 68-ом начал работать во владимирском областном бюро судмедэкспертизы. Одним из первых криминалистов страны проводил экспертизу останков царской семьи и останков великого князя Андрея Боголюбского. Принимал активное участие в общественной жизни. И всегда открыто заявлял о своей гражданской позиции. К примеру, в книге «Мораторий на крови» он говорил о высшей мере наказания по отношению к тем, кто совершил тяжкие преступления. Замечая: «Жизнь человека - самое святое в Солнечной системе».Марк Фурман, член Союза российских писателей, член Союза журналистов, заслуженный врач России:- Прежде всего к террористам, серийным убийцам и педофилам. Это моя принципиальная позиция. Генетическая, можно так сказать. И отмечу, что у всех медэкспертов России к этому такое же отношение.В начале прошлого года Марк Фурман тяжело переболел коронавирусом. За его жизнь боролись врачи областной клинической больницы. Позже он скажет «Спасибо врачам» и как литератор. Медикам он передал сотни экземпляров одной из своих новых книг - "Мужчинам и дамам после пятидесяти - живите долго". Это был его знак благодарности и уважения коллегам. Ковид осложнил давнюю болезнь. Но Марк Айзикович не сдавался. Строил планы. Он никогда не торопился, но успевал ВСЁ. И это было так «по-фурмановски».Мария Платанюк. «Вести-Владимир»