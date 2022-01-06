Владимирские соцсети в первые дни нового года наводнили сообщения о пропавших домашних питомцах. В...

Владимирские соцсети в первые дни нового года наводнили сообщения о пропавших домашних питомцах. В "ориентировках" - и кошки, и собаки всех пород. Много постов о явно ухоженных животных, найденных на улицах. Зоозащитники связывают это с залпами новогодних фейерверков. Для людей салюты - атрибут праздника, а для братьев наших меньших - сильнейший стресс. Тем более, когда петарды взрываются прямо за окном.Владимирцы жалуются на соседей, которые устраивают огненные шоу во дворах в ночное время. Шум и вспышки будят маленьких детей и пугают домашних животных. Кошки забиваются в подвалы, собаки срываются с поводков. В этом году особенно много сообщений о пропавших йоркширских терьерах. Только в группе "Зоохелп33" ВКонтакте с нового года - около тридцати объявлений с просьбами помочь в поисках. Ирина Шишкина работает в ветеринарной клинике. Говорит, в праздники в больницу поступают животные с инсультами, обострениями хронических заболеваний и травмами.Ирина Шишкина, ветеринар, куратор-волонтер передержки "Щенячий патруль":- У меня у самой перед новогодней ночью убежала собачка. Не эта, другая, я искала ее пять часов. И даже при том, что я ходила рядом с ней, она забилась в подвал одного из домов. Она слышала мой голос, но на голос совершенно не реагировала, потому что была в таком сильном стрессе. И сейчас она второй год это помнит, и на улицу в салют ее вытащить невозможно.