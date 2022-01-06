Оба задержанных утверждают, что не хотели убивать ребёнка

Обвиняемые в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки рассказали подробности преступления, Пятый канал. Оба задержанных – Денис Г. и Вадим Б. – утверждают, что на самом деле не хотели убивать ребёнка.По их словам, они несколько дней искали на улицах Костромы мальчика 10 или 11 лет, которого они «хотели какое-то время подержать у себя, чтобы насиловать, а потом отпустить». Найти мальчика не удалось, но тут они неожиданно натолкнулись на девочку. «Хочешь, я ее поймаю и поиздеваемся над ней?» – предложил Вадим Б. Денису Г. Последнему такая идея понравилась.В итоге, они поймали девочку, изнасиловали и убили. Но на допросе после поимки заявили, что не хотели убивать ребёнка, что это получилось случайно.Напомним, что во вторник, 4 января, в дежурную часть полиции в Костроме поступило сообщение об исчезновении 5-летнего ребенка. Оперативники установили, что ее двое мужчин. Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Они признались в убийстве девочки.Подробности зверского преступления читайте ниже.