Одаренные владимирские школьники встретили Новый год в детском лагере. Творческую смену...

Одаренные владимирские школьники встретили Новый год в детском лагере. Творческую смену старшеклассников встретил и проводил "Зимний искатель". Каникулы в сосновом бору начались 28 декабря и закончились на днях.Такое новогоднее приключение лагерь устраивает каждый год. В этот раз путевки получили 120 школьников под шефством педагогического отряда "Родник". Зимняя смена - особенное событие в жизни "Искателя". Дети сами украшают лагерь к новому году, организуют мероприятия, игры и новогодний огонёк. Участники смены могут попробовать себя в роли режиссеров, постановщиков, костюмеров, кинооператоров и репортеров.