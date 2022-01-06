Протесты в Казахстане стремительно набирают обороты. Уступки властей не смогли стабилизировать обстановку.

Протесты в Казахстане стремительно набирают обороты. Уступки властей не смогли стабилизировать обстановку.Всего за несколько дней небольшие региональные волнения в Казахстане, начавшиеся из-за роста цен с нового года, переросли в массовые протесты по всей стране. Митингующие разбили и подожгли несколько полицейских машин и все чаще вступают в стычки с силовиками, а те отвечают светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. При этом расходиться демонстранты явно не намерены: многие из них разжигают костры на улицах, чтобы согреться и продолжить борьбу.Протесты в Казахстане начались 2 января, когда жители Мангистауской области вышли на улицы из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей: с 60 до 120 тенге или с 10 до 20 рублей за литр в пересчете на российскую валюту. Уже скоро представители местных автозаправочных станций начали снижать цены, но эффекта это не принесло. Тогда правительство Казахстана сформировало специальную комиссию, которая пообещала демонстрантам опустить цены ниже прежнего уровня: до 50 тенге за литр. Однако протесты лишь усилились и начали вспыхивать по всей стране, включая самые крупные города – Нур-Султан и Алма-Ату.Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ввел в Мангистауской области и Алма-Ате режим чрезвычайной ситуации до 19 января, запретив тем самым любые массовые собрания и установив комендантский час. Однако этот шаг привел лишь к ухудшению ситуации: к экономическим требованиям протестующих добавились и политические, в том числе – отставка правительства и уход бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Более того, в городе Актобе полиция в смятении приняла сторону демонстрантов и отказалась их задерживать.В результате 5 января правительство Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым ушло в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности руководителя кабмина был назначен его первый заместитель Алихан Смаилов.