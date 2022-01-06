Ребята были рады гостям, они рассказали им новогодние стихотворения и исполнили музыкальную композицию...

Сотрудники ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поздравили детей с наступившими праздниками.В рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции Северного округа посетили Православный детский дом «Павлин», расположенный на Тимирязевской улице.Полицейские поздравили детей с праздниками, а также рассказали им о правилах дорожного движения на улицах в зимний период и напомнили о важности использования световозвращающих элементов.Ребята, в свою очередь, рассказали новогодние стихотворения и исполнили музыкальную композицию для гостей.Все присутствующие получили подарки и заряд хорошего настроения.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29