В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта полиции Георгия Сваровского и старшего сержанта полиции Сергея Капустина гражданина удалось привести в стабильное состояние...

Полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Бутово оказали помощь мужчине, которому стало плохо.В полицию поступил вызов в одну из квартир дома на Ратной улице. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили гражданина, у которого начались судороги.Один из сотрудников позвонил в скорую помощь, а второй бросился приводить пострадавшего в чувство.Имея жизненный опыт и навыки оказания первой медицинской помощи, старший сержант полиции Георгий Сваровский стал делать молодому человеку искусственное дыхание. После нескольких минут парень, который упал, теряя сознание, вновь начал самостоятельно дышать.В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта полиции Георгия Сваровского и старшего сержанта полиции Сергея Капустина гражданина удалось привести в стабильное состояние.Вскоре он был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент гражданин находится дома, и его здоровью ничего не угрожает. Со слов 34-летнего мужчины, у него произошел конфликт с родственником, в результате которого из-за стресса и ранее полученной травмы головы ухудшилось самочувствие. Мужчина поблагодарил полицейских, отметив, что если бы не их своевременная помощь, он мог умереть.Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции Отдела МВД России по району Северное Бутово жизнь мужчины была спасена.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56