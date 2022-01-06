В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта полиции Георгия Сваровского и старшего сержанта полиции Сергея Капустина гражданина удалось привести в стабильное состояние...
Полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Бутово оказали помощь мужчине, которому стало плохо.
В полицию поступил вызов в одну из квартир дома на Ратной улице. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили гражданина, у которого начались судороги.
Один из сотрудников позвонил в скорую помощь, а второй бросился приводить пострадавшего в чувство.
Имея жизненный опыт и навыки оказания первой медицинской помощи, старший сержант полиции Георгий Сваровский стал делать молодому человеку искусственное дыхание. После нескольких минут парень, который упал, теряя сознание, вновь начал самостоятельно дышать.
В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта полиции Георгия Сваровского и старшего сержанта полиции Сергея Капустина гражданина удалось привести в стабильное состояние.
Вскоре он был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент гражданин находится дома, и его здоровью ничего не угрожает. Со слов 34-летнего мужчины, у него произошел конфликт с родственником, в результате которого из-за стресса и ранее полученной травмы головы ухудшилось самочувствие. Мужчина поблагодарил полицейских, отметив, что если бы не их своевременная помощь, он мог умереть.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции Отдела МВД России по району Северное Бутово жизнь мужчины была спасена.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
(499) 129-75-56