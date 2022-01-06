5 января ушёл из жизни Марк Айзикович Фурман— эксперт-криминалист Владимирской областного...

5 января ушёл из жизни Марк Айзикович Фурман— эксперт-криминалист Владимирской областного бюро-судмедэкспертизы, заслуженный врач России, писатель и журналист. Марку Айзиковичу было 85 лет. Автор почти 20 литературных трудов и десятков научных работ по криминалистике, он был важной частью культурной и медицинской жизни владимирского региона.Марк Айзикович Фурман родился 9 июня 1936 года в Кишиневе. После армии в 1958 году окончил лечебный факультет Горьковского медицинского института. Начинал свой путь в медицине районным судмедэкспертом в Чувашии. С 1968 года работал во Владимирском областном бюро судмедэкспертизы. Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. Автор около 90 научных работ по проблемам судебной медицины и криминалистики. С 1988 г. член Союза журналистов РФ, с 1996 г. — член Союза российских писателей.Его книги издавались в Москве, Владимире, Ярославле, Варшаве. Среди наиболее известных — «Записки эксперта», «Хроника необычного расследования», «Последний рейс стюардессы», «Жизнь и смерть глазами судмедэксперта», «Убийства под микроскопом» и другие.По его сценариям сняты документальный фильм «Охота на слонов» (НТВ), лента-расследование о гибели Царской семьи (РТР), 12-серийный телесериал «Эксперты» (РТР).Произведения Марка Фурмана публиковались в центральных газетах и журналах: «Огонек», «Совершенно секретно», «Версия», «Вечерняя Москва», «Известия», «Неделя», «Человек и закон», «Журналист», «Трибуна-РТ», «Медицинская газета», «Законность», «Юридическая газета» и других.За активную писательскую и журналистскую деятельность М. Фурман Союзом журналистов, руководством МВД России и областного УВД награждался почетными грамотами и дипломами.Он стал лауреатом премии «Медицинской газеты» в 2004 году, лауреатом Первой премии МВД России за 2009 год, второй областной литературной премии «Владимирская Русь» в 2011 году, учрежденной в память о великом князе Андрее Боголюбском.Информация о дате и месте прощания будет известна позже.Фото: http://filimonov.vladimir.ru/mark/index.php