ЧП в Александрове. Утром 4 января на улице Гагарина загорелась квартира в многоэтажке. Пожарным удалось спасти от гибели двоих женщин и ребенка. По прибытии пожарно-спасательных

ЧП в Александрове. Утром 4 января на улице Гагарина загорелась квартира в многоэтажке. Пожарным удалось спасти от гибели двоих женщин и ребенка. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что от одной из квартир на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома шёл сильный запах гари. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для спасения людей и тушения