В Москве 5 января в возрасте 85 лет скончался эксперт-криминалист Владимирского областного бюро-судмедэкспертизы, заслуженный врач РФ, писатель и журналист Марк Фурман. Он родился в ..

В Москве 5 января в возрасте 85 лет скончался эксперт-криминалист Владимирского областного бюро-судмедэкспертизы, заслуженный врач РФ, писатель и журналист Марк Фурман.Он родился в Кишинёве 9 июня 1936 года. В 1964 году окончил Горьковский медицинский институт. С 1968 года переехал во Владимир. Он стал автором 20 книг, десятков научных работ, принимал участие в создании документальных фильмов и сериалов.Марк Фурман публиковался в таких изданиях, как «Огонёк», «Совершенно секретно», «Вечерняя Москва», «Известия», «Человек и закон» и многих других.Награждён рядом ведомственных наград МВД и литературной премией «Владимирская Русь».Прощание с усопшим состоится 7 января в Москве.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Марка Айзиковича. Вечная ему память.