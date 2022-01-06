Они ставят изображения горящих свечей с надписью «Скорбим. Пусть у тебя будет самый светлый рай. 04.01.2022».

Костромичи организовали акцию в память об убитой 5-летней девочке. В своих аккаунтах в соцсетях они поставили на аватарки изображения горящих свечей с надписью «Скорбим. Пусть у тебя будет самый светлый рай. 04.01.2022».К жителям Костромской области присоединились жители ряда других городов страны.Напомним, что ранее горожане Потрясённые зверским убийством ребенка люди, несут мягкие игрушки и цветы к Дому культуры, от которого похитили малышку, и к общежитию, где её убили.Убийство Вероники произошло 4 января. В преступлении уже признались двое ранее судимых мужчин. Один из нихПодробности трагедии читайте в сюжете