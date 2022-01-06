Сегодня ночью, в 0.45, поступило сообщение о том, что в селе Лемешки Суздальского района горит...

Сегодня ночью, в 0.45, поступило сообщение о том, что в селе Лемешки Суздальского района горит частный жилой дом и баня.Прибывшие пожарные не дали огню распространится на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 184 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 7 единиц техники, 17 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС.Дознаватель устанавливает причину пожара.