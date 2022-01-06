После полуночи 6 января в МЧС области поступило сообщение о пожаре частного жилого доме и бани в селе Лемешки К приезду подразделений наблюдалось горение бани и дома. Пожарные не дали огню

После полуночи 6 января в МЧС области поступило сообщение о пожаре частного жилого доме и бани в селе Лемешки К приезду подразделений наблюдалось горение бани и дома. Пожарные не дали огню распространится на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 184 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 7 единиц