В Судогде снова плавится лёд. Там сегодня открылся Всероссийский детский хоккейный турнир памяти...
В Судогде снова плавится лёд. Там сегодня открылся Всероссийский детский хоккейный турнир памяти Александра Рагулина. Результаты первых матчей - в репортаже Марии Городской.
Урал против Сибири. Команда из Новокузнецка открывает счёт и ведет до последней забитой шайбы. Болельщики встречают победителей, и провожают проигравших. В турнирной таблице этого года - восемь команд со всей страны.
Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района:
- Мы действительно во всеоружии открываем этот турнир. И надеемся, что он в очередной раз будет самым интересным спортивным событием года. Будет множество побед, ребята найдут здесь новых друзей, а Судогда увидит замечательные хоккейные баталии и получит удовлетворение от этого турнира.
Второй год хоккейные баталии проходят в крытом Ледовом комплексе, названном в честь великого спортсмена.
Легенда 20-века. Лучший хоккейный защитник мира. Александр Рагулин - кумир не только своего времени, говорят юные спортсмены. Победные традиции продолжают воспитанники детского "Судогодца". Самой знаменитой хоккейной команды нашего региона.
Владимир Арсентьев, директор спортивной школы "Судогодец":
- Идти вперёд, не сдаваться. Как бы тяжело ни было, вставать, бежать вперёд и забивать шайбу. У каждого свои желания, свои мечты, но все хотят играть выше, а для этого надо трудиться.
Ребята точно знают, каким должен быть настоящий хоккеист.
Егор, нападающий команды "Судогодец":
- Во-первых, он должен быть человеком настоящим, и должен держать настоящую дисциплину.
Андрей, нападающий команды "Судогодец":
- Уважительный, хороший.
Никита, ассистент капитана команды "Судогодец":
- Хоккеист должен быть устойчивым. Злым в спорте, не в команде. Поддерживать команду, команда должна быть укреплённая, дружелюбная.
В первый же день "Судогодец" столкнулся с "Айсбергом" из Новосибирской области. Матч проигран, но ребята не сдаются. Навстречу им уже летит "Сапсан" из Башкирии.
Анатолий Воронков, заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Владимирской области:
- В нашей области хоккеем занимаются больше четырёх тысяч хоккеистов. Ежегодно вводятся в строй новые сооружения для занятий хоккеем с шайбой.
Лозунг над главной ареной вселяет веру в будущее - спорта и каждого участника соревнований: "Сегодня "Золотая шайба", завтра - большой хоккей". Финал турнира 9-го января.
Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".