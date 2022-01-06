В Судогде снова плавится лёд. Там сегодня открылся Всероссийский детский хоккейный турнир памяти...

В Судогде снова плавится лёд. Там сегодня открылся Всероссийский детский хоккейный турнир памяти Александра Рагулина. Результаты первых матчей - в репортаже Марии Городской.Урал против Сибири. Команда из Новокузнецка открывает счёт и ведет до последней забитой шайбы. Болельщики встречают победителей, и провожают проигравших. В турнирной таблице этого года - восемь команд со всей страны.Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района:- Мы действительно во всеоружии открываем этот турнир. И надеемся, что он в очередной раз будет самым интересным спортивным событием года. Будет множество побед, ребята найдут здесь новых друзей, а Судогда увидит замечательные хоккейные баталии и получит удовлетворение от этого турнира.Второй год хоккейные баталии проходят в крытом Ледовом комплексе, названном в честь великого спортсмена.Легенда 20-века. Лучший хоккейный защитник мира. Александр Рагулин - кумир не только своего времени, говорят юные спортсмены. Победные традиции продолжают воспитанники детского "Судогодца". Самой знаменитой хоккейной команды нашего региона.Владимир Арсентьев, директор спортивной школы "Судогодец":- Идти вперёд, не сдаваться. Как бы тяжело ни было, вставать, бежать вперёд и забивать шайбу. У каждого свои желания, свои мечты, но все хотят играть выше, а для этого надо трудиться.Ребята точно знают, каким должен быть настоящий хоккеист.Егор, нападающий команды "Судогодец":- Во-первых, он должен быть человеком настоящим, и должен держать настоящую дисциплину.Андрей, нападающий команды "Судогодец":- Уважительный, хороший.Никита, ассистент капитана команды "Судогодец":- Хоккеист должен быть устойчивым. Злым в спорте, не в команде. Поддерживать команду, команда должна быть укреплённая, дружелюбная.В первый же день "Судогодец" столкнулся с "Айсбергом" из Новосибирской области. Матч проигран, но ребята не сдаются. Навстречу им уже летит "Сапсан" из Башкирии.Анатолий Воронков, заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Владимирской области:- В нашей области хоккеем занимаются больше четырёх тысяч хоккеистов. Ежегодно вводятся в строй новые сооружения для занятий хоккеем с шайбой.Лозунг над главной ареной вселяет веру в будущее - спорта и каждого участника соревнований: "Сегодня "Золотая шайба", завтра - большой хоккей". Финал турнира 9-го января.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".