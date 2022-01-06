5 января в Вязниковском районе произошло отключение электроснабжения в трех деревнях. Без света остались 270 жителей деревень Фомина рамень, Дружная и Усады. Об этом сообщили областные

5 января в Вязниковском районе произошло отключение электроснабжения в трех деревнях. Без света остались 270 жителей деревень Фомина рамень, Дружная и Усады. Об этом сообщили областные власти. Обрыв линии электропередачи был вызван падением дерева. В 16.45 электроснабжение деревень было восстановлено полностью. Все праздники энергетики занимаются расчисткой просек линий электропередачи. За 5 января упавшие деревья убрали