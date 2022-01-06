Ранее водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

В середине декабря прошлого года инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев – Польскому району остановили автомобиль «Тойота» под управлением местного жителя 1994 г.р. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования факт наличия алкоголя в организме подтвердился, концентрация этилового спирта составила 0,637 мг/л.При проверке полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.2 января текущего года отделением дознания ОМВД России по Юрьев – Польскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону (4922) 54-16-65 или в дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне.