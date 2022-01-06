Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ночь перед Рождеством Православные готовятся отметить...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ночь перед РождествомПравославные готовятся отметить Рождество Христово. К прихожанам обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.- Невосполнимая утратаТридцать третий регион прощается с Марком Фурманом. Известного врача, писателя и журналиста не стало на восемьдесят шестом году жизни.- Карпов против КорчногоИсторическая дуэль на шахматном поле. В прокат вышел новый российский фильм "Чемпион". Как его оценили владимирцы?