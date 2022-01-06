Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ночь перед Рождеством
Православные готовятся отметить...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ночь перед Рождеством
Православные готовятся отметить Рождество Христово. К прихожанам обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
- Невосполнимая утрата
Тридцать третий регион прощается с Марком Фурманом. Известного врача, писателя и журналиста не стало на восемьдесят шестом году жизни.
- Карпов против Корчного
Историческая дуэль на шахматном поле. В прокат вышел новый российский фильм "Чемпион". Как его оценили владимирцы?