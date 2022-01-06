Владимирская горадминистрация выставила на конкурс еще шесть автобусных маршрутов – три из...

Владимирская горадминистрация выставила на конкурс еще шесть автобусных маршрутов – три из Энергетика (№15, 21С и 29С) и по одному из микрорайона Пиганово (№33С), из Военного городка и с улицы Офицерской (№5 и 36). Сегодня они обслуживаются ООО «Виктория», «ОКТО», «ЕВТ» и «Владимирпассажиртрансом», а новых перевозчиков определят в начале февраля.Администрация выставила на конкурс маршруты всего за рубль, но пассажирские компании могут предложить свою цену. Контракт будет заключаться на 5 лет. По этим направлениям будут ездить большие и средние автобусы (для №5 и №36) экологического класса не ниже Евро-4. Власти ставят условие обновления подвижного состава, чтобы в 2023-м в рейсы выходили автобусы не старше трех лет. Также придется перекрасить автопарк в фирменные красно-белые цвета.Напомним, 22 декабря во Владимире состоялся открытый конкурс на право автобусных перевозок по маршрутам № 4с, № 9с и № 55с. Контракт заключили с компанией «Владимирпассажиртранс», других претендентов не было. А в конце декабря в аукционе на маршруты № 11С и 25 победила компания «ОКТО».