Во Владимире высадился целый десант Дедов Морозов и Снегурочек. Активисты Молодой Гвардии Единой...

Во Владимире высадился целый десант Дедов Морозов и Снегурочек. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" устроили новогодний автопробег и заехали поздравить с праздниками детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России»:- Эта акция проходит практически по всей России. Сегодня она стартовала из Москвы. И мы с подарками приехали, в костюмах. Нас было несколько Дедов Морозов, несколько Снегурочек. Это было интересное мероприятие для детей. Мы приехали, чтобы поздравить их и подарить немного радости.В праздничном кортеже из десяти брендированных автомобилей подъехал отряд новогодних волшебников и их помощниц. Команда волонтеров организовала красочное музыкальное представление у дверей центра для несовершеннолетних. Здесь воспитываются и временно живут дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Активисты "Молодой Гвардии" хотели поднять настроение ребятам и напомнить, что чудеса случаются с теми, кто их ждет. Деды Морозы позаботились о том, чтобы подарки получили все, неважно, кто и как вёл себя в ушедшем году.Татьяна Мачинскене, замдиректора Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Конечно, мероприятие очень понравилось! Это видно по тому, как ребята включились, как они обрадовались, как они удивились, потому что четыре Деда Мороза – правда? Для них это, конечно, неожиданно. Мероприятие классное, несмотря на мороз, и благодаря солнцу и снегу – это, конечно, настоящий новогодний праздник для детей. И хотелось бы сказать большое спасибо за то, что вы так встряхнули нас, вывели на улицу, поводили хороводы, ярко, красиво, интересно.