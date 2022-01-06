В Юрьев-Польском возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего транспортным...

В Юрьев-Польском возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторно управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения.В середине декабря прошлого года дорожные инспекторы остановили автомобиль «Тойота» под управлением местного жителя 1994 г.р. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования факт наличия алкоголя в организме подтвердился, концентрация этилового спирта составила 0,637 мг/л.При проверке полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.2 января текущего года отделением дознания ОМВД России по Юрьев–Польскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело.Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.pexels.com/