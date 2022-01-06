С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 517 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 января выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 54 человек. Ещё 30 жителей подхватили опасный вирус в 3 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 14 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном,10 сл. в Александровском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в г. Радужный)С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 517 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 368 случаев во Владимире, 9238 - в Гусь-Хрустальном районе, 9188 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.