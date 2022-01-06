По состоянию на 6 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 6 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 59,3 процента из них занято (916), свободно 628 коек.72488 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 517 человек.Количество новых заболевших продолжает снижаться: 6 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 173 новых случая заболевания Covid-19.За период наблюдения в области отмечен 2951 летальный случай, за сутки не справились с болезнью еще 6 человек.