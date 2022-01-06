Во Владимирской области прогнозируется резкое похолодание. В субботу, 8 января, столбик термометра опустится до -10 градусов Цельсия.В 33-ий регион пришел антициклон, который принес за собой ..

Во Владимирской области прогнозируется резкое похолодание. В субботу, 8 января, столбик термометра опустится до -10 градусов Цельсия.В 33-ий регион пришел антициклон, который принес за собой сильный снегопад и метели.По мнению синоптиков, на Рождество температура воздуха будет составлять от -2 до -5 градусов.Завершатся новогодние каникулы небольшим снегопадом и температурой до -6.