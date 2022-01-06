В период с 31 декабря по 6 января во Владимирской области ликвидировали 50 пожаров. Сотрудники МЧС спасли 7 человек. Трое – пострадали. Погиб – один житель. Как уточнили в пресс-службе ..

В период с 31 декабря по 6 января во Владимирской области ликвидировали 50 пожаров. Сотрудники МЧС спасли 7 человек. Трое – пострадали. Погиб – один житель. Как уточнили в пресс-службе ведомства, причины 19 возгораний еще не установлены. В остальных случаях воспламенения произошли из-за неисправной электрики, неосторожного обращения с огнём и использования печного отопления. Кроме того, в истории с загоревшимся в Александрове автомобилем рассматривается версия с поджогом.“Сразу 14 пожаров спровоцировали неисправные электросети и электрическое оборудование", - пояснили в МЧС.Пока не выявлено происшествий из-за нарушения требований безопасности при запуске фейерверков.Напомним, что при возникновении опасной ситуации владимирцам следует звонить по номерам 101 или 112.