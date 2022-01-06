На 18 меньше, чем накануне. Это минимум с 24 сентября. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 82 517. В лидерах по приросту по-прежнему

На 18 меньше, чем накануне. Это минимум с 24 сентября. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 82 517. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (54 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 58. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 368 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 19 368 случаев (+54)