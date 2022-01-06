Врио губернатора Александр Авдеев встретился с участниками акции “Ёлка желаний” из Владимира, чьи мечты выпало исполнить именно ему. Одному ребенку Авдеев подарил коньки, а другому

Врио губернатора Александр Авдеев встретился с участниками акции “Ёлка желаний” из Владимира, чьи мечты выпало исполнить именно ему. Одному ребенку Авдеев подарил коньки, а другому дал возможность почувствовать себя пожарным – пригласил на экскурсию в пожарную часть №2 Владимира. 23 декабря глава региона снял с “Ёлки желаний” в Доме Дружбы символические “шары” с мечтами ребят из Владимирской