Сегодня - второй день всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рогулина, который...

Сегодня - второй день всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рогулина, который проходит в Судогде.За звание сильнейшей борются восемь команд из разных уголков России. Сегодня "Судогодец" встретился с "Сапсаном" из Башкирии. Игра получилась напряжённой, но хозяева сумели вырвать победу из когтей "Сапсана". Матч закончился со счётом 4:3.Напомним, турнир, уже двадцать первый по счету, посвящён памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. Завтра юные хоккеисты из Судогды сыграют с командой "Импульс" из Московской области. Финал турнира назначен на 9 января.