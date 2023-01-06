В канун новогодних праздников в собрание музея-заповедника «Александровская слобода» после реставрации вернулось сразу несколько раритетов. «Вторую жизнь» им подарили специалисты ..

В канун новогодних праздников в собрание музея-заповедника «Александровская слобода» после реставрации вернулось сразу несколько раритетов. «Вторую жизнь» им подарили специалисты научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря. Среди них – иконка «Преподобный Сергий Радонежский» в фигурной латунной рамке с накладными тиснеными ангельскими ликами по углам. Коллеги-реставраторы бережно потрудились над ней – укрепили трещины, покрыли мастикой и тонировкой сколы, восполнили утраченные фрагменты, вернув ей утраченную красоту.В музее она находится чуть более полувека, имеет художественную и историческую ценность. Живописная иконка выполнена в конце XIX – начала XX вв. в технике «финифть» мастерами Ростова Великого (сегодня – это немногий из городов мира, сохранивший традиции ее производства). Возможно, место изготовления иконки не случайно - как известно, Сергий Радонежский, величайший подвижник земли Русской и основатель Троице-Сергиевой Лавры, был родом из этих мест.Миниатюрная живопись по эмали пришла к нам из Византии, позднее усовершенствованные технологии были позаимствованы во Франции. Русские ювелиры стали использовать эту технику для украшения икон, церковной утвари, книжных окладов. Ее еще называют «огненным письмом» из-за соединения стекла и металла с помощью огня. Процесс интересный, но трудоемкий: сначала на медную или серебряную пластину-основу наносится эмалевая масса, затем она подвергается обжигу при высокой температуре. Тончайшими кисточками опытный мастер делает первый набросок – подмалевок. После этого работа отправляется в печь. Затем новая «прописка» краской, подновление - и снова в печь. И так до шести-семи раз. Краски нежны, прозрачны и будто светятся. Изделия кажутся невесомыми и хрупкими. Но это впечатление обманчиво: финифть очень долговечная и время ей нипочем. Это и объясняет неплохую сохранность иконки «Преподобный Сергий Радонежский», выполненной в лучших старинных традициях.Поновленный ценный выставочный предмет посетители увидят в экспозиции в ближайшее время, что и понятно: наступают рождественские и крещенские праздники.